وزير النقل يجري مباحثات في بريطانيا مع عملاق صناعة محركات الطائرات

اعلنت وزارة النقل، الاثنين، ان وزيرها عبدالله لعيبي اجرى في بريطانيا مباحثات مع عملاق صناعة محركات الطائرات، مبينا ان ذلك جاء بهدف الاطلاع على اخر ما توصل اليه العلم الحديث في مجال محركات الطائرات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير النقل عبدالله لعيبي والوفد المرافق له زار شركة رولزرويس (Rolls-Royce Group) في مدينة Derby -شمال لندن، بهدف الاطلاع على اخر ما توصل اليه العلم الحديث في مجال محركات الطائرات".

واضافت ان "السيد Piers keywood وكبار المختصين في الشركه استعرضوا اثناء الجوله التي تضمنت مصنع صناعات المحركات ومركز تدريب العملاء، تاريخ عمل هذه الشركة وشرح المواصفات الحديثة للمحركات التي تنتجها الشركة مع رغبتهم بالتعاقد مع شركة الخطوط الجوية العراقية وتزويدها بما تحتاجه من المحركات مع تدريب الكوادر الفنية العراقية على صيانة تلك المحركات لديمومة تحليق الطائر الاخضر و استمرارية تقديم خدماته للمسافرين".

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يذكر ان المصنع يقدم خدماته لاكثر من 100بلد في كافة انحاء العالم ولديه مكاتب خدمة service في 50 بلد ويمتلك 20 مصنع تنتشر في 20 بلد حول العالم.

ومازالت جولة وزير النقل مستمرة في المملكة البريطانية ومن المؤمل زيارة العاصمة لندن يوم غدا الثلاثاء.