مصرع شخص بحادث في بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن شخصا لقي مصرعه بحادث دهس في بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا لقي مصرعه في حادث دهس بمنطقة الكمالية في بغداد". واضاف المصدر ان "قوة من الشرطة طوقت الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

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