اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاثنين، ان تسليم واردات نفط اقليم كردستان الى بغداد اتسمت بشرط تسديد ديون الاقليم، معتبرا انه "ليس من المنطق ان تطلب اربيل دفع رواتب موظفيها دون السماح لبغداد ممارسة سلطتها في الاقليم".
وقال العقابي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إنه "ليس هناك سلطة للحكومة الاتحادية في كردستان"، مشددا على ان "الكرد جزء من النسيج الاجتماعي في العراق".
واضاف العقابي، أن "تسليم واردات نفط كردستان لبغداد اتسم بشرط تسديد ديون الاقليم"، مشيرا الى ان " كردستان تسلمت 108 تريليون من 2003 ولغاية 2016".
وتابع العقابي، "ليس من المنطق ان تطلب اربيل دفع رواتب موظفيها دون السماح لبغداد بممارسة سلطتها في محافظات كردستان".
واضاف العقابي، أن "تسليم واردات نفط كردستان لبغداد اتسم بشرط تسديد ديون الاقليم"، مشيرا الى ان " كردستان تسلمت 108 تريليون من 2003 ولغاية 2016".
وتابع العقابي، "ليس من المنطق ان تطلب اربيل دفع رواتب موظفيها دون السماح لبغداد بممارسة سلطتها في محافظات كردستان".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالقانونية النيابية: تسليم واردات نفط كردستان لبغداد اتسمت بشرط تسديد ديون الاقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.