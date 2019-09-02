عضو بالقانونية النيابية: تسليم واردات نفط كردستان لبغداد اتسمت بشرط تسديد ديون الاقليم

وقال العقابي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إنه "ليس هناك سلطة للحكومة الاتحادية في كردستان"، مشددا على ان "الكرد جزء من النسيج الاجتماعي في العراق".

واضاف العقابي، أن "تسليم واردات نفط كردستان لبغداد اتسم بشرط تسديد ديون الاقليم"، مشيرا الى ان " كردستان تسلمت 108 تريليون من 2003 ولغاية 2016".



وتابع العقابي، "ليس من المنطق ان تطلب اربيل دفع رواتب موظفيها دون السماح لبغداد بممارسة سلطتها في محافظات كردستان".