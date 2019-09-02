مولدات النجف توقف عملها استجابة لقرار 'رابطة' تطالب بزيادة سعر الامبير

افاد مراسل السومرية في النجف، الاثنين، بأن المولدات الكهربائية في المحافظة اوقفت عملها استجابة لقرار من "رابطة المولدات" تطالب بزيادة سعر الامبير. وقال المراسل إن جميع المولدات الاهلية في النجف ونواحيها اوقفت عملها استجابة لقرار من رابطة المولدات بالاطفاء لحين استجابة الحكومة المحلية لقراراتها بزيادة سعر الامبير وتزويدها بكمية اكثر من ماده الكاز. وأضاف المراسل أن رابطة المولدات سبق وأن دعت اصحاب المولدات كافة في النجف للتجمع مساء اليوم في ساحة الصدرين.

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