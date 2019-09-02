الديمقراطي الكردستاني: الكرد بدأوا يشعرون بشراكتهم في القرار بعد حكومة عبد المهدي

وقالت دخيل في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "موضوع الاستفتاء كان موضوعا عاديا، وكنا نؤمن ان العراق هو عمق كردستان"، مشيرة الى انه "لا يوجد شخص كردي في الارض ليس لديه حلم بالدولة الكردية".واضافت دخيل، أن "استفتاء كردستان قبل عامين لم يهدف الى قيام دولة، بل كان يمهد لها"، مشيرة الى ان "التفرد بالقرار السياسي خلف مشكلة بين بغداد واربيل، الا ان الكرد بدأوا يشعرون بشراكتهم في القرار بعد حكومة عبد المهدي".

وشددت دخيل، "علاقتنا جيدة مع كل الكتل السياسية وليس لدينا اي خلافات معها في بغداد، ونحن العمود الفقري في العملية السياسية"، لافتة الى ان "المرحلة المقبلة ستكون اكثر ازدهارا بين اربيل وبغداد".



واوضحت دخيل، "نطمح لبناء دولة مؤسسات في ظل التعاون بين بغداد واربيل"، مشددة على ان "القيادات الكردية مقبلة جدا على حل الخلافات بين بغداد واربيل".