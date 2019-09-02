اعتبرت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، الاثنين، ان الكرد "بدأوا يشعرون بشراكتهم في القرار" في الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي، مؤكدة على ان الكتل الكردستانية علاقتها "جيدة" مع بقية الكتل في بغداد.
واضافت دخيل، أن "استفتاء كردستان قبل عامين لم يهدف الى قيام دولة، بل كان يمهد لها"، مشيرة الى ان "التفرد بالقرار السياسي خلف مشكلة بين بغداد واربيل، الا ان الكرد بدأوا يشعرون بشراكتهم في القرار بعد حكومة عبد المهدي".
وشددت دخيل، "علاقتنا جيدة مع كل الكتل السياسية وليس لدينا اي خلافات معها في بغداد، ونحن العمود الفقري في العملية السياسية"، لافتة الى ان "المرحلة المقبلة ستكون اكثر ازدهارا بين اربيل وبغداد".
واوضحت دخيل، "نطمح لبناء دولة مؤسسات في ظل التعاون بين بغداد واربيل"، مشددة على ان "القيادات الكردية مقبلة جدا على حل الخلافات بين بغداد واربيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الديمقراطي الكردستاني: الكرد بدأوا يشعرون بشراكتهم في القرار بعد حكومة عبد المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.