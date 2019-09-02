البيت الأبيض يقترح التعجيل بعقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل العشوائي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي مارك شورت

قال مسؤول في البيت الأبيض إن وزير العدل الأمريكي وليام بار أعد مسودة قانون سيعجل بعقوبة إعدام مرتكبي جرائم القتل العشوائي.

وقال مارك شورت مدير مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي للصحفيين على متن طائرة نائب الرئيس إن هذا الإجراء جزء من حزمة لقوانين بشأن الأسلحة النارية يعتزم البيت الأبيض اقتراحها على الكونجرس. وقال شورت إن بنس الذي يقوم بجولة في أوروبا على اتصال ببار بشأن هذه المسألة.

ويعكف البيت الأبيض على إعداد إجراءات لمعالجة عنف الأسلحة النارية بعد وقوع العديد من جرائم إطلاق النار بشكل عشوائي في الآونة الأخيرة.