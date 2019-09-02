إيران تعترف لأول مرة بكارثة صاروخ مركز الخميني

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

اعترفت طهران، الاثنين، للمرة الأولى أن انفجارا صاروخيا وقع في مركز فضاء الإمام الخميني، حيث قال مسؤول إن عطلا تقنيا تسبب في الانفجار.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الانفجار لم يسفر عن وقوع وفيات، كما أن مسؤولين لم يجدوا دليلا على أن تخريبا كان سببا في الانفجار.

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وأظهرت صور بالقمر الصناعي صاروخا على منصة إطلاق في مركز الفضاء كان انفجر الخميس.

ويقع المركز على بعد 240 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طهران.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب غرد، الجمعة، ناشرا صورة مراقبة على الأرجح التقطها قمر تجسس صناعي أميركي للموقع، وكتب أن الولايات المتحدة ليس لها أي صلة بالانفجار.