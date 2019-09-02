الجيش الليبي: دعم قطر وتركيا للإخوان استهتار بالأمم المتحدة ومجلس الأمن

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أدان الجيش الوطني الليبي استمرار دعم قطر وتركيا للمليشيات في طرابلس، موضحا أن ذلك يعد استهتارا بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش: "أن إصرار تركيا وقطر على دعم مليشيات الإخوان من متطرفين مؤدلجين ومهربي البشر والوقود ودواعش يؤكد استهتارهما بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحرصهما على استمرار أزمة الليبيين ووضعهم المأساوي".
وأضاف البيان: "مهما حاولت قطر وتركيا العمل على إطالة عمر هذه المليشيات، فإنها زائلة بلا شك وستلفظ أنفاسها الأخيرة".
وأشار البيان إلى أن سلاح الجو الليبي تمكن من إسقاط طائرة تركية مسيّرة انطلقت من مطار معيتيقة وكانت تستهدف تمركزات للجيش بوادي الربيع جنوبي طرابلس.
وكان الجيش الليبي أطلق في الرابع من أبريل/نيسان الماضي العملية العسكرية "طوفان الكرامة" بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات وتنظيم الإخوان الإرهابي.
في المقابل حشدت المليشيات وتنظيم الإخوان مسلحيهم لقتال الجيش الليبي، بدعم من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ودعم مادي وعسكري وإعلامي من دولتي قطر وتركيا.
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