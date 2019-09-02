مسهور: لن تنظر الإمارات لذباب إلكتروني يحاول النيل منها

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

هاني مسهور

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال الكاتب والمحلل السياسي، هاني مسهور، إن الإمارات لن تنظر لذباب إلكتروني يحاول النيل منها.

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وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الإثنين، أيلول 02، 2019: الإمارات ماضية نحو مستقبلها بعزم رجالها ورغبة شبابها وبناتها.

ولفت مسهور إلى أن الإمارات نموذج فريد وجوهرة ثمينة هي نتاج فكرة عظيمة صنعها الشيخ زايد يرحمه الله.

يشار إلى أن إخوان اليمن شنوا ودعموا حملة تستهدف الإمارات بعد أن كشف عن علاقتهم بتنظيمات إرهابية وتبنت موقفا عسكريا يعكس ذلك.