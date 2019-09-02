جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت عرضت المقاومة الاسلامية في لبنان، مشاهد خاصة للعملية التي استهدفت ناقلة جند صهيونية مدرعة من نوع وولف بصاروخ كورنيت مضاد للدروع. وأظهر الفيديو الذي بثه الاعلام الحربي التابع لحزب الله عبر قناة المنار مكان انطلاق الصاروخ الذي استهدف الالية الصهيونية بشكل مباشر ما يدحض رواية العدو عن عدم وقوع اصابات في العملية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. حزب الله يبث مشاهد خاصة للعملية التي استهدفت ناقلة جند صهيونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.