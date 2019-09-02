هيثم الديراني: لا زلت بحزب البعث بصفتي مسؤولا عن مكتب المهن الحرة الفرعي

رد الدكتور هيثم الديراني على البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لحزب البعث بانه عضو سابق في حزب البعث، موضحاً أن "هذا البيان عار من الصحة، صادر عن جهة لا تمثل رأي القيادة القطرية لحزب البعث وهو عمل فردي لا دخل للقيادة القطرية به وهذا ما اكّده لي بعض اعضاء القيادة القطرية الذين تبرّأوا من هذا البيان المدسوس بعد الاتصال بهم وانني ما زلت ضمن صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي بصفتي مسؤولا عن مكتب المهن الحرة الفرعي لحزب البعث".
وكان المكتب الإعلامي لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان قد أفاد بعد ظهر اليوم في بيان له بأن "العضو السابق السيد هيثم الديراني ليس لديه اي صفة حزبية في حزب البعث العربي الإشتراكي ومواقفه وارائه تعبر عن شخصه ولا علاقة للحزب فيها من بعيد أو قريب ويتحمل مسؤوليتها أمام الجميع".
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