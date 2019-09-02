البعث: لا صفة حزبية لهيثم الديراني ومواقفه وارائه تعبر عن شخصه

أفاد المكتب الإعلامي ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​لبنان​ بأن "العضو السابق السيد هيثم الديراني ليس لديه اي صفة حزبية في حزب البعث العربي الإشتراكي ومواقفه وارائه تعبر عن شخصه ولا علاقة للحزب فيها من بعيد أو قريب ويتحمل مسؤوليتها أمام الجميع".

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