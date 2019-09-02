لفت رئيس ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن​ في حديث تلفزيوني إلى "إننا كنا قد أعلنا بداية الصيف أن خلال شهري تموز وآب وأول أسبوع من أيلول دخلنا في موسم الذروة لذلك كنا نطلب من المسافرين أن يكونوا قبل 3 ساعات من موعد الطائرات".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: شهرا تموز وآب كانا موسم الذروة في مطار بيروت الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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