ألبير سرحان: لا جديد في موضوع التعيينات القضائية

كشف وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ في حديث تلفزيوني عن أنه "لا جديد في موضوع ​التعيينات القضائية​ والاسماء التي طرحت هي هي"، مشيراً إلى أنه "لا علم لي إن كان ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سيطرح موضوع التعيينات القضائية من خارج جدول الاعمال في جلسة ​مجلس الوزراء​ المقبلة".

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