جنبلاط: اجتماع بعبدا الاقتصادي كان مفيدا وعلينا مواجهة الوضع بكل واقعية

اعتبر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" للنائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي اليوم كان مفيدا وان اقتراحات ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مقدمة لمعالجة الوضع لكن علينا ان نواجه بكل واقعية، الصعوبات الهائلة التي وردت على لسان حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ووزير المالية ​علي حسن خليل​ ولقد قدمت بعض الاقتراحات راجيا ان تؤخذ بعين الاعتبار وسيقوم وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ بشرحها".

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