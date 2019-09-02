انتقد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ "دول "​الناتو​" التي تعرب بشكل متزايد عن استيائها من التقارب بين ​موسكو​ و​أنقرة​".

وأوضح جاويش أوغلو خلال المنتدى الاستراتيجي في مدينة بليد في ​سلوفينيا​ أنه "عندما أسقطنا الطائرة الروسية، نصحنا الكثير من أصدقائنا في حلف "الناتو" بتطبيع العلاقات مع ​روسيا​"، مشيراً الى أنهم "الآن يشككون في حوارنا مع روسيا عندما تم تطبيعه، وفقا لتوصيتهم، وخلال العشاء الوزاري لحلف "الناتو"، سألتهم "ألستم أنتم من نصحني بتطبيع العلاقات مع روسيا؟ فكانت الإجابة: نعم"، مشيراً الى أنه "إذا لماذا تنتقدون هذه العلاقات الآن؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو لدول الناتو: لماذا تنتقدون تطبيع علاقاتنا مع روسيا بعد ان نصحتونا بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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