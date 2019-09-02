عمران خان: التقاعس بشأن كشمير سيؤدي إلى نزاع عسكري

حذر رئيس الوزراء الباكستاني، ​عمران خان​، من أنه "إذا لم يفعل ​العالم​ شيئًا، لوقف قرارات ​الهند​ بشأن ​كشمير​، فستقترب الدولتان النوويتان في جنوب آسيا من مواجهة عسكرية مباشرة"، مشيراً إلى أن "المحادثات لا يمكن أن تحدث إلا إذا "ألغت ​نيودلهي​" الضم غير المشروع لجامو وكشمير، وأنهت ​حظر التجول​ والإغلاق، وسحبت قواتها إلى الثكنات".

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