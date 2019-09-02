جاويش أوغلو: المجتمع الدولي فشل في حل أزمة النزوح

اعتبر وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​المجتمع الدولي​ أثبت فشله في حل أزمة ​النزوح​"، مبينا أن "الأزمة ليست مشكلة ​تركيا​ وحدها"، موضحاً أنه أجرى قبل عدة أيام زيارة إلى ​لبنان​ و​الأردن​، وأن كلا البلدين أعربا عن استيائهما من مواقف المجتمع الدولي حيال أزمة النزوح.

ولفت إلى ان "​الاتحاد الأوروبي​ لم يف بوعوده تجاه تركيا فيما يخص مساعدة ​اللاجئين​ والعضوية التامة ل​أنقرة​ في الاتحاد"، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي لم يظهر التضامن الكافي مع الدول التي يأتي منها المهاجرون، فهناك 70 مليون مهاجر حول ​العالم​، وهذا الرقم أكبر من أعداد ​المهاجرين​ الذين اضطروا إلى ترك ديارهم في فترة الحرب العالمية الثانية".

وأشار إلى أن "تركيا أنفقت من خزينة ​الدولة​ 37 مليار ​دولار​ على اللاجئين"، مبينا أن "المساهمات الخارجية التي تلقتها أنقرة، لم تتجاوز المليار دولار"، لافتاً إلى أن "المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على وجه التحديد، عاجز عن إيجاد استراتيجيات لعودة المهاجرين إلى بلدانهم".