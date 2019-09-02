أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "بعض دول المنطقة تعتقد أنه يمكن شراء أمنها من الخارج".

وشدد ظريف، خلال لقائه عددا من المفكرين الروس وشخصيات أدبية وإعلامية في مبنى ​السفارة الإيرانية​ في ​موسكو​، على أنه "لا يمكن دون إيران، حفظ ​الأمن​ في منطقة ​الخليج​".

وأكد أن "إرسال قوات عسكرية إلى الخليج سيزيد من الخطر الذي يهدد الملاحة و​السفن​".

ولفت الى أن بلاده بالذات "تدير ​مضيق هرمز​، ولذلك لا يمكن حفظ أمن الخليج دون إيران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: بعض دول المنطقة تظن أنها تستطيع شراء الأمن من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.