جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول دون تأخير

أكد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن "​بريطانيا​ ستخرج من ​الاتحاد الأوروبي​ في 31 تشرين الاول دون تأخير"، مرجحا التوصل إلى "صفقة بشأن بريكسيت خلال قمة للاتحاد الأوروبي في تشرين الأول المقبل".

وأوضح جونسون خلال خطاب ألقاه من أمام "داوننغ ستريت"، أن "فرص التوصل إلى صفقة لخروج ريطانيا من الاتحاد الأوروبي آخذة في الارتفاع".

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