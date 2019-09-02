التجارة الصينية: رفعنا دعوى ضد أميركا إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الإضافية

أفادت وزارة التجارة ​الصين​ية بأن "​السلطات الصينية​ رفعت ​دعوى قضائية​ ضد ​الولايات المتحدة​، إلى ​منظمة التجارة العالمية​ (WTO)، تتعلق بفرض الجانب الأميركي مطلع الشهر الحالي رسوما إضافية على منتجات من الصين"، مشيرةً إلى أنه "فرضت الولايات المتحدة، اعتبارا من 1 أيلول، رسوما إضافية بنسبة 15 في المئة على منتجات صينية بقيمة 300 مليار ​دولار​ ولهذا السبب، قدمنا دعوى إلى منظمة التجارة العالمية وسنواصل بحزم الدفاع عن مصالحنا".

ولفتت إلى ان "الصين ستواصل الالتزام ب​سياسة​ منفتحة، وتدافع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية"، مشيرةً إلى أن "تدابير زيادة الرسوم التي اتخذتها الولايات المتحدة، تنتهك بشكل خطير التوافق الذي تم التوصل إليه بين زعيمي الدولتين. الصين تعرب عن احتجاجها القوي على ذلك".

وشددت على "أنها تواصل الالتزام الصارم بقواعد منظمة التجارة العالمية، مع الدفاع عن مصالحها المشروعة"، مضيفة: "نعتزم الدفاع بحزم عن أشكال التعاون متعدد الأطراف ونظام التجارة الدولية".