التحالف العربي: قوات سعودية وصلت شبوة اليمنية لخفض التصعيد

أعلن ​التحالف العربي​ عن "وصول قوات سعودية إلى ​محافظة شبوة​ جنوبي ​اليمن​، للعمل على خفض التصعيد ووقف ​إطلاق النار​"، مشيراً إلى أن "كافة الجهات اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة، التي أطلقها التحالف مؤخرا".

وحمل جماعة الحوثي "كامل المسؤولية بإخفاء مواقعها العسكرية بين المدنيين"، مشيرا إلى أن "لدى التحالف نظام مكاني لمناطق عدم الاستهداف في اليمن، وأنه اتخذ التدابير اللازمة لتجنب المدنيين"، متهماً جماعة الحوثي بـ"نقل ​صواريخ​ باليستية وطائرات مسيرة إلى ذمار"، داعياً المنظمات العاملة في اليمن إلى "تحديد مواقع انتهاك ​الحوثيين​ للقوانين الدولية والإنسانية".