الاناضول: الأمن التركي يقبض على خبير متفجرات لدى "داعش"

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأنه "تم القاء القبض على سوري يشتبه أنه كان خبير ​متفجرات​ لدى ​تنظيم داعش الإرهابي​ في ​سوريا​"، مشيرةً إلى ان "​قيادة الدرك​ في عثمانية، كشفت عن دخول المشتبه "أ.أ" إلى الأراضي التركية بطريقة غير قانونية في 2017".

وأوضحت أن "عناصر الدرك قبضوا على المشتبه به في منزله بولاية عثمانية"، لافتةً إلى أن "​محكمة​ الصلح والجزاء المناوبة، أمرت بحبس المشتبه به على ذمة التحقيق".