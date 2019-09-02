أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأنه "تم القاء القبض على سوري يشتبه أنه كان خبير متفجرات لدى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا"، مشيرةً إلى ان "قيادة الدرك في عثمانية، كشفت عن دخول المشتبه "أ.أ" إلى الأراضي التركية بطريقة غير قانونية في 2017".
وأوضحت أن "عناصر الدرك قبضوا على المشتبه به في منزله بولاية عثمانية"، لافتةً إلى أن "محكمة الصلح والجزاء المناوبة، أمرت بحبس المشتبه به على ذمة التحقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر الاناضول: الأمن التركي يقبض على خبير متفجرات لدى "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.