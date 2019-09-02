الخليفي: “يمكن لنيمار الرحيل شريطة تلقينا عرضا بقيمة 300 مليون أورو”

شرح القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في لقاء له مع قادة النادي، شرح لهم وضعية نجم الفريق نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي ستُغلق رسميا اليوم الاثنين.

وأكدت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن الخليفي أوضح لقادة النادي، أن رحيل النجم البرازيلي عن باريس سان جيرمان لن يكون سهلا، بالرغم من رغبة اللاعب في العودة إلى برشلونة الإسباني.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن رئيس بطل فرنسا، قال في هذا الشأن: “يمكن لنيمار الرحيل شريطة تلقينا عرضا بقيمة 300 مليون أورو”.

وكان برشلونة يرغب التعاقد مع نيمار، لتعزيز صفوفه بدءا من الموسم الجاري، غير أن مسؤولي باريس سان جيرمان، رفضوا كل العروض التي قدمها بطل إسبانيا، ليتأكد استمرار صاحب 27 عاما، رفقة الفريق الفرنسي.