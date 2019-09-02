نهاية الأسبوع الجاري.. الهند تستعد لتصبح رابع دولة في العالم تهبط على سطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء الهندية، اليوم الاثنين، أن مركبة غير مأهولة، تابعة لها، تستعد لأول هبوط من جانب نيوديلهي على سطح القمر، نهاية الأسبوع الجاري، لتصبح رابع دولة تهبط على القمر، بعد الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي، والصين.

وذكرت الوكالة أن مركبة الهبوط انفصلت عن المركبة المدارية استعدادا لملامسة سطح المنطقة القطبية الجنوبية للقمر.

وأضافت أن جميع أنظمة المركبة المدارية، ومركبة الهبوط “تعمل بشكل جيد”.

وتقول الهند إن المركبة ستهبط على منطقة لم يسبق لأي دولة أخرى الوصول إليها.

Advertisements

وتتكون المهمة الفضائية الهندية “Chandrayaan-2” (مركبة القمر) من 3 أجزاء؛ هي المركبة المدارية،، ومركبة الهبوط على القمر ومسبار يسمى “براغيان”.

وعلى مدى الأيام الخمسة المقبلة، ستقترب مركبة الهبوط من سطح القمر، وتحاول القيام بـ”هبوط ناعم”، حسب الوكالة.

وفي الخطوة التالية، سيقوم العلماء بإطلاق المسبار، الذي تم تصميمه لتحديد المركب الكيميائي لسطح القمر.

وخلال السنوات العشر الماضية، أطلقت الهند عددا من البعثات الفضائية بهدف الوصول إلى فهم أوسع للقمر، والمريخ؛ حيث تهدف نيودلهي إلى أن تصبح واحدة من اللاعبين الأساسيين في المجال الفضائي، وأن ترسل روادها إلى الفضاء بحلول عام 2022.