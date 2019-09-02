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ريال مدريد يبرم صفقة تبادلية مع سان جيرمان

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي مع الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، قادما من فريق الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان على "تويتر"، مقطع فيديو يعلن فيه رسميًا انضمام نافاس لصفوفه.

ووقع نافاس على عقد مع النادي الباريسي، لمدة أربع سنوات، حتى عام 2023.

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كما أعلن سان جيرمان رحيل حارسه الفرنسي، ألفونس أريولا، إلى ريال مدريد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حتى 30 حزيران/يونيو 2020.

وسجل النادي الملكي أريولا رسميًا، في سجلات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يصبح أريولا حارسًا ثانيًا للميرينجي، في ظل وجود الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بتشكيلة المدرب زين الدين زيدان الأساسية.

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