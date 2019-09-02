إفتتاح منتدى الشباب الكشفي العربي الرابع بمشاركة كشافة المملكة

الخليج 365 - الرياض- تحت رعاية وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية الدكتور اشرف صبحي، وبحضور مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون الشباب في مصر الدكتور يوسف ورداني، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد ، جرى اليوم الافتتاح الرسمي لمنتدى الشباب الكشفي العربي الرابع الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر، ويستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر الحالي ، تحت شعار” الكشفية وأهداف التنمية المستدامة”.وذلك بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ .

وقد القى في حفل الافتتاح رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر الدكتور خالد عيسوي كلمة أكد فيها أن الكشافة لا بد أن تثبت وجودها داخل كل بلد، مناشدا الشباب أن يكونوا إرث صالح من أجل بلادهم ، قُدم بعده عرض لبعض الأنشطة الكشفية المصرية ، ثم توالت الفقرات شملت تكريم عدداً من الكشافة الموهوبين، وتقديم اهازيج واناشيد كشفية.

وكان الوفد السعودي قد شارك في فعاليات اليوم الاثنين والتي تضمنت حضور جلسة الممارسات الأفضل في مشاركة الشباب، وكيفية صياغة وتعديل القرارات، وحضور ورشة الحوار من أجل السلام .