السفير السعودي لدى الأردن يقدم واجب العزاء بوفاة نقيب المعلمين الأردنيين

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ خالد الضبيبي

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، واجب العزاء بوفاة نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور احمد الحجايا.

جاء ذلك خلال زياره سمو السفير إلى مقر العزاء الكائن في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان، وكان في مقدمة استقبال سموه نائب نقيب المعلمين الأردنيين والمكلف بالقيام بأعمال النقيب ناصر النواصرة ، وأعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين ، ونقيب الأطباء ، ونقيب المهندسين، وشقيق المرحوم محمد الحجايا، وجمع من عشيرته.

وأعربت الاسرة التربوية و أسرة الفقيد من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لسموه على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.