اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اخماد حريق اندلع في "كرفان" تابع الى مقر للحشد الشعبي في الدجيل. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني في صلاح الدين اخمدت حادث حريق اندلع في كرفان للمواد المستهلكة تابع الى مقر الدعم اللوجستي التابع الى هيئة الحشد الشعبي في قضاء الدجيل".



وأضافت أن "مفارزنا في مركز الدجيل تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران التي اندلعت في الكرفان بسبب تماس كهربائي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اندلاع حريق في 'كرفان' تابع الى مقر للحشد الشعبي في الدجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.