نصر الله: أكبر خط احمر اسرائيلي منذ عشرات السنين كسرته المقاومة أمس

وقال نصر الله في كلمة له تابعتها الخليج 365، إن "إسرائيل التي تقدم نفسها صاحبة أقوى جيش بالمنطقة خلال 8 ايام كل العالم وجدها خائفة وقلقة والحدود اللبنانية في عمق 5 كم كانت خاوية"، مبيناً أن "إسرائيل أضحت اوهن من بيت العنكبوت".وأضاف أن "المقاومة كسرت ما يسمى بأكبر خط أحمر إسرائيلي منذ عشرات السنين"، مبيناً أنه "كبداية لمرحلة جديدة من المقاومة اللبنانية عند حدود فلسطين فليس هناك أي خطوط حمراء".

وأوضح نصر الله، "نحن ثبتنا معادلة الردع وقلنا لنتنياهو لم تعد لدينا خطوط حمراء"، مخاطباً الإسرائيليين بالقول: "إذا اعتديتم فإن كل جنودكم ومستعمراتكم في عمق العمق ستكون ضمن أهداف ردنا".

وتابع، "على الإسرائيليين أن يحفظوا تاريخ 1 أيلول 2019 لأنه بداية مرحلة جديدة من الوضع عند الحدود لحماية لبنان".



وأشار نصر الله، إلى أنه "ضمن مساحة العمل الجديدة سنواجه المسيرات الإسرائيلية ضمن سماء لبنان"، مؤكداً أن "الحريص على استقرار لبنان يجب أن يقول للإسرائيليين انتهى زمن السماح لمسيراتكم بخرق سيادتنا".

وبيّن، "سننتهي من هذه الجولة إلى موقع جديد وأقوى وقد منعنا نتنياهو من توهين توازن الردع".

