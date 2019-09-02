المرور العامة تصدر بياناً بشأن اجازات السوق

وقال اعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "عند دخول قانون المرور حيز التنفيذ الشهر القادم فأن عدد طالبي اجازة السوق سيزداد لان القانون الجديد أعطى الحق لمن بلغ الثامنة عشر الحصول على اجازة".وأضافت أن "جيلا كاملا سيكون من حقه طلب الحصول على اجازة وقد يحدث ذلك زخما في المراجعة ولذلك ندعو المشمولين حاليا بالمراجعة تفاديا لأي زخم مستقبلا".

وصوت مجلس النواب في (5 ايار 2019) على قانون المرور الجديد والذي يتكون من 50 مادة.