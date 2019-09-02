دعت مديرية المرور العامة، الاثنين، المشمولين بالحصول على اجازات السوق للمراجعة تفاديا لأي زخم مستقبلا، معتبرة أنه عند دخول قانون المرور حيز التنفيذ الشهر المقبل فأن عدد طالبي اجازة السوق سيزداد.
وقال اعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "عند دخول قانون المرور حيز التنفيذ الشهر القادم فأن عدد طالبي اجازة السوق سيزداد لان القانون الجديد أعطى الحق لمن بلغ الثامنة عشر الحصول على اجازة".
وأضافت أن "جيلا كاملا سيكون من حقه طلب الحصول على اجازة وقد يحدث ذلك زخما في المراجعة ولذلك ندعو المشمولين حاليا بالمراجعة تفاديا لأي زخم مستقبلا".
وأضافت أن "جيلا كاملا سيكون من حقه طلب الحصول على اجازة وقد يحدث ذلك زخما في المراجعة ولذلك ندعو المشمولين حاليا بالمراجعة تفاديا لأي زخم مستقبلا".
وصوت مجلس النواب في (5 ايار 2019) على قانون المرور الجديد والذي يتكون من 50 مادة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور العامة تصدر بياناً بشأن اجازات السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.