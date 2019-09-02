السامرائي يؤكد ضرورة تسريع الخطا لتحقيق أهداف قانون 'سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية'

أكد رئيس اللجنة النيابية المشرفة على تنفيذ قانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية" مثنى عبدالصمد السامرائي، الاثنين، ضرورة أن يتم الإسراع بوضع الخطط التفصيلية لتنفيذ متطلبات القانون، بما يحقق مردوداً إيجابياً على مدينة سامراء ومحافظة صلاح الدين.

وقال السامرائي بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً بين اللجنتين النيابية والتنفيذية عُقد في القاعة الدستورية في مجلس النواب، إن "الإرث الحضاري والمكانة الدينية لمدينة سامراء تستحق بذل كل الجهود لإبراز ذلك الإرث وتلك المكانة، باعتبارها تحتضن الإمامين العسكريين (عليهما السلام) والعديد من الشخواص والمباني التاريخية ، التي تجعل منها مقصداً لملايين الزوار سنوياً".



وأضاف أن "مواطني المدينة ينتظرون أن يتم اتخاذ خطوات حقيقة وجادة على أرض الواقع، من خلال تحقيق انجازات تتلائم مع المكانة الكبيرة للمدينة في نفوسهم وفي نفوس جميع العراقيين، مما يتطلب مضاعفة الجهود ومسابقة الزمن وتسريع الخطوات نحو تطبيق مواد القانون، ومن ضمنها رفع مستوى الدوائر الحكومية في المدينة، وتحديد المشاريع وأولوياتها، ووضع أليةٍ تضمن تنفيذها بنزاهة وكفاءة، وضمن سقف زمني محدد ، مثمناً الجهود التي تبذلها اللجنة في هذا الخصوص".



