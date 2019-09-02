الفياض يصل موسكو ويشارك في اجتماع مع مسؤولي قطاعات التعاون العسكري الروسي

وصل مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاثنين، الى العاصمة الروسية موسكو، فيما شارك في اجتماع مع مسؤولي قطاعات التعاون العسكري الروسي.
واضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، واستعراض الأوضاع في العراق والمنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب".
وتابع المكتب، أن "اللقاء حضره عن الجانب الروسي نائب امين عام مجلس الامن القومي ونائب وزير الخارجية وعدداً من مسؤولي الاركان الروسية ومسؤولي الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني".
واشار المكتب، أن "الفياض سيلتقي يوم غد بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى سوريا الكسندر لافرينتييف".
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