جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر دون تأخير

استبعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تأجيل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، موجها تحذيرا ضمنيا للمشرعين بأنه قد يجبر على الدعوة لإجراء انتخابات في حال قاموا بإعاقة "بريكست".
وأكد جونسون خلال خطاب ألقاه من أمام "داوننغ ستريت"، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون تأخير، مرجحا التوصل إلى صفقة بشأن "بريكست" خلال قمة للاتحاد الأوروبي، في أكتوبر المقبل.
وقال جونسون إن فرص التوصل إلى صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "آخذة في الارتفاع".
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