بنس: أمريكا تأمل أن يحقق "بريكست" استقرار أيرلندا

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - أ.ف.ب

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الإثنين، إن الولايات المتحدة تريد أن تحمي شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاستقرار على جزيرة أيرلندا، كما تأمل في أن تحترم لندن اتفاق السلام المبرم مع أيرلندا الشمالية في 1998.

وأكد بنس للصحفيين بعد وصوله إلى أيرلندا في زيارة تستغرق يومين: "سنواصل العمل عن كثب مع كل شركائنا في أيرلندا و بريطانيا لدعم خطة خروج تشجع الاستقرار وتحافظ أيضا على الأساس القوي الذي وضعه اتفاق الجمعة العظيمة".

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وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد في وقت سابق الإثنين، أن هناك احتمالات قوية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي باتفاق، كما ناشد البرلمان البريطاني عدم تأجيل موعد بريكست.

ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.

لكن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو إزالة الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية لإبقاء تلك الحدود مفتوحة، ما لم يجد بديلا يؤدي المهمة نفسها.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 31 من أكتوبر/تشرين أول دون تأخير.