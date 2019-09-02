انفجار في العاصمة الأفغانية قرب سفارات وأبنية حكومية

هز انفجار ضخم، الإثنين، العاصمة الأفغانية كابول في منطقة قريبة من سفارات وأبنية حكومية.



وأكد مسؤولون أمنيون، بحسب وكالة رويترز، أن الانفجار وقع نتيجة سيارة مفخخة، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار أدى إلى سقوط ضحايا.

وقبل الانفجار الذي هز العاصمة بساعات، قال مسؤولون أفغان إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاده عرض على الرئيس الأفغاني أشرف غني مسودة اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان.

ومن المتوقع أن تمهد مسودة الاتفاق الطريق لانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من 5 قواعد أفغانية.

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وأجريت المفاوضات على خلفية أعمال عنف مستمرة، حيث شنت طالبان هجمات في شمال أفغانستان مطلع الأسبوع أسفرت عن مقتل أفراد أمن ومدنيين.

كما استهدفت طالبان الشهر الماضي، العاصمة كابول بسيارة مفخخة أدت إلى مقتل 14 شخصا و145 مصابا.

وردت القوات الأفغانية بشن غارات جوية أسفرت عن قتل عشرات المسلحين التابعين للحركة.

وللولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي في أفغانستان، منذ بدء الحرب في عام 2001 وأطاحت بحركة طالبان من الحكم بعد أن رفضت تسليمها أعضاء في تنظيم القاعدة الذي دبر هجمات 11 سبتمبر/أيلول على مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع.