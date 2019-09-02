العدل الأمريكية: مسودة قانون لتسريع إعدام مرتكبي "القتل العشوائي"‎

أعد وزير العدل الأمريكي وليام بار، الإثنين، مسودة قانون للتسريع بتنفذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل العشوائي.

وقال مارك شورت مدير مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية: "إن هذا الإجراء جزء من حزمة لقوانين بشأن الأسلحة النارية يعتزم البيت الأبيض اقتراحها على الكونجرس".

ويعكف البيت الأبيض على إعداد إجراءات لمعالجة عنف الأسلحة النارية بعد وقوع العديد من جرائم إطلاق النار بشكل عشوائي في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إنه أعطى أوامره للمباحث الفيدرالية بالتحقيق في جرائم الكراهية والإرهاب المحلي وسن قوانين لمراجعة خلفيات مشتري الأسلحة.

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وأكد ترامب أنه وجه وزارة العدل الأمريكية للعمل على إجراء قانوني يعاقب على جرائم الكراهية بالإعدام.

وأضاف ترامب، في تصريحات له، أنه يجب رفض العمليات الإرهابية والعنف والكراهية، معزيا رئيس المكسيك في مواطنيه الذين سقطوا في هجوم إل باسو.

وتابع: "يجب أن نبحث عن حل متفق عليه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتصبح أمريكا أكثر أمنا".

وشهدت أمريكا مؤخرا عمليات إطلاق نار سقط على إثرها عشرات القتلى والمصابين، كان آخرها في أوهايو، بعد أن قام شاب يبلغ من العمر 24 عاما بقتل تسعة أشخاص.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن مطلق النار يدعى كونر بيتس وهو من بيلبروك في أوهايو.

وبدأ إطلاق النار في الواحدة صباحا تقريبا يوم السبت في منطقة أوريجون وانتهى سريعا عند وصول أفراد من الشرطة كانوا على مقربة وقتلهم المسلح بالرصاص، ومن بين القتلى شقيقة بيتس، كما أصيب 27 شخصا على الأقل.