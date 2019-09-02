الحريري: ما فعلته إسرائيل خرق للخطوط الحمراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الإثنين، إن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على بلاده تعد خرقا للخطوط الحمراء.
وأضاف الحريري، خلال كلمة عقب اجتماع اقتصادي بقصر بعبدا الرئاسي، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات جديدة خلال شهر لمتابعة قضية المعابر.
وكانت مليشيا حزب الله، أعلنت أمس الأحد، إطلاق قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية، مؤكدة مقتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان.
وقال جيش الاحتلال إن قواته ردت باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.
وفي أول رد فعل لبناني طالب الحريري، كلا من الولايات المتحدة وفرنسا بالتدخل لوقف الاشتباكات والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، في جنوب البلاد.
وأجرى الحريري، اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبهما بالتدخل والمجتمع الدولي، في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.
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