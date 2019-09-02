دوريات للقوات الدولية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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رويترزالإثنين 2019/9/2 09:11 م بتوقيت أبوظبي
جنود تابعون للأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - أ.ف.ب
بدأت القوات الدولية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية "يونيفيل"، الإثنين، تسيير دورياتها، بعدما سادت حالة من الهدوء الحذر على الحدود، غداة تبادل إطلاق قذائف ونيران بين مليشيا حزب الله اللبنانية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت قوات الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أن الهدوء عاد للمنطقة أثناء الليل، وأضافت أنها حثت الطرفين على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد".
وكان الجيش الإسرائيلي قال أمس الأحد إن صواريخ مضادة للدبابات أُطلقت من لبنان مستهدفة قاعدة عسكرية وآليات، ورد الجيش بإطلاق النار على جنوب لبنان بعد أن أثار تصاعد التوتر على مدى أسبوع مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين الطرفين.
وفي نفس السياق، حذر وزير خارجية إسرائيل، لبنان من أنه سيدفع الثمن إذا لم يتم ضبط أعمال حزب الله، فيما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بأنه "الشخص الموجود داخل سرداب"، وذلك في استهزاء من نصرالله الذي يتوارى عن الأنظار منذ سنوات.
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