الان تتابع جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر دون تأخير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:15 م, 2 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قال رئيس الوزراء البريطانيي بوريس جونسون، إن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر دون تأخير.

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