فلسطين.. وقفة أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بكشف ملابسات وفاة إسراء غريب

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

إسراء غريب

كتب الخليج 365 ـ متابعات

نفذ عدد من الفلسطينيين وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء، اليوم الإثنين، أيلول 02، 2019، على خلفية قضية إسراء غريب التي هزت العالم العربي.



وقالت مصادر إعلامية إن المحتجين طالبوا السلطة الفلسطينية بكشف ملابسات وفاة إسراء.

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وأثارت قضية إسراء غريب موجة غضب على مواقع التواصل، توفيت إثر تعرضها لضرب مبرح من أقاربها، بعد خروجها مع خطيبها في بلدة بيت ساحور بمدينة بيت لحم.

وكانت النيابة العامة أكدت، الجمعة، استمرار التحقيقات في قضية وفاة إسراء غريب، وأن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.

وذكرت النيابة العامة في بيان، أنها باشرت بإجراءات التحقيق بوفاة الفتاة في مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، عقب ورود بلاغ من الشرطة يفيد بوصول جثتها الفتاة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

ولفتت إلى أنها أجرت الكشف الظاهري على الجثمان، وصدر قرار بإحالته للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه وفق الأصول، مضيفة أنها باشرت بسماع إفادات الشهود وجمع الأدلة والبينات الأولية والتحقيق وفقا للوقائع والملابسات.