الكويت توقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي عن العمل 

Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 أوقفت السلطات في الكويت اليوم عمل رئي سجهاز امن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل.

Advertisements وجاء ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح. ولم ترد أي معلومات تكشف عن سبب ايقاف عمل العلي فيما ذكرت حساب ”تفتيش الكويت“ الإخباري على موقع ”تويتر“ أن الشيخ وكيل أمن الدولة الخارجي أوقف عن العمل مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية لندن. وتم تعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيلا لجهاز أمن الدولة في فبراير/شباط 2017. Advertisements Advertisements

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