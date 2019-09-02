الكويت توقف مدير السجن المركزي و30 ضابطاً وعسكرياً.. تعرف على التفاصيل

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الكويت خالد الجراح، قرار إيقاف بحق مدير السجن المركزي و30 ضابطًا وعسكريًا عن العمل، وأحالهم للتحقيق بتهمة الإهمال والتقصير، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.



يأتي قرار الإيقاف، بعد ما عرف إعلاميًا بفضيحة ”السجين النصاب“، الذي كان يدير عمليات نصب من داخل زنزانته، وتورّط بها مشاهير وفنانون وسيدة أعمال.

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وكان السجين العشريني قد انتحل صفة شخصيات شيوخ ورجال أعمال ومشاهير بهدف النصب والاحتيال، واكتشف أمره بعد انتحاله شخصية ”شيخ“ من الأسرة الحاكمة للإيقاع بشخصيات بارزة ومعروفة.

الحكومة الفلسطينية تعلن اعتقال مشتبه بهم في قضية مقتل إسراء غريب بعد سلسلة حوادث غامضة.. ضبط وافدة متهمة بحرق السيارات في الكويت ومارس السجين عمليات النصب من داخل سجنه، إذ كان يقضي عقوبة 19 عامًا بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا، فيما تبين إثر تحقيقات أنه يعيش حياة مرفهة داخل السجن.

واستدعت القضية آنذاك، فتح تحقيق موسّع، حيث أمر وزير الداخلية باستدعاء جميع من لديه صلة بقضية السجين من ضباط وعسكريين.