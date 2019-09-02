تونس: مقتل ضابط و3 إرهابيين في انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قتل ضابط في الحرس الوطني التونسي اليوم الإثنين في تبادل لإطلاق النار في منطقة القصرين الجبلية، الحدودية مع الجزائر، أسفر أيضاً عن مقتل 3 إرهابيين، وفقا لما أفادت به مصادر أمنية.
ويتزامن الحادث مع بداية الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة التونسية، في الانتخابات المبكرة في 15 سبتمبر(أيلول) الجاري، التي ستمثل اختباراً جديداً للديمقراطية الناشئة والهشة في تونس منذ ولادتها في ثورة 2011.
ومنذ مايو (آيار)2011 تشهد تونس عمليات إرهابية تنسب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وداعش أدت إلى مقتل عشرات الأمنيين، والعسكريين، والمدنيين، خاصةً من السياح الأجانب.
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