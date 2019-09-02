مناورات بحرية أولى من نوعها بين الولايات المتحدة ودول آسيان

الإثنين 2 سبتمبر 2019

تشارك 8 سفن حربية و4 طائرات وأكثر من ألف عسكري من الولايات المتحدة، و10دول من جنوب شرق آسيا، في تدريبات بحرية تبدأ اليوم الاثنين، في إطار مناورات مشتركة تمتد إلى بحر الصين الجنوبي المضطرب. وتستمر هذه المناورات الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة ودول رابطة آسيان 5 أيام. وتتزامن المناورات مع دور أمريكي متزايد في المنطقة وتوتر بين بكين ودول جنوب شرق آسيا على خلفية بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بأجزاء منه بروناي، وماليزيا، وفيتنام، والفيليبين. وتتوزع قيادة المناورات بين البحريتين الأمريكية والتايلاندية، وستمتد حتى "المياه الدولية في جنوب شرق آسيا، بما يشمل خليج تايلاند، وبحر الصين الجنوبي" قبل أن تنتهي في سنغافورة، حسب بيان للسفارة الأمريكية في بانكوك. وقال الأدميرال جوي تينش الذي يشرف على التعاون الأمني للبحرية الأمريكية في جنوب شرق آسيا، إن المناورات "ترسي أمناً بحرياً أكبر على أسس قوة آسيان وقوة الروابط البحرية بيننا، وقوة إيماننا المشترك في منطقة حرة ومفتوحة في الهند-المحيط الهادئ". وتعرضت المناورات المشتركة لانتقادات لإشراكها البحرية البورمية في خطوة نادرة، رغم فرض واشنطن عقوبات على كبار قادة الجيش البورمي بسبب أزمة الروهينجا. وستشارك كل الدول العشر في رابطة آسيان، في المناورات. وتأتي المناورات فيما لا تزال سفينة مراقبة صينية في المياه التي تطالب بها فيتنام، ما دفع البنتاغون الأسبوع الماضي إلى اتهام بكين بالسعي "لانتهاك النظام الدولي القائم على قواعد في منطقة الهند المحيط الهادئ". وتطالب الصين بغالبية بحر الصين الجنوبي، الممر الملاحي الدولي الحيوي. وحض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عند زيارته تايلاند في الشهر الماضي، دول جنوب شرق آسيا على التصدي "للضغوط" الصينية في البحر.

