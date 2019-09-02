اشتية: تعهدات نتانياهو بضم أجزاء من الضفة يعيد الصراع إلى مربعه الأول

الإثنين 2 سبتمبر 2019

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين، إن "إقدام إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية يعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى مربعه الأول". وأضاف في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، أن "حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن ضم أجزاء من الضفة الغربية كلام خطير، ويعيد الصراع على فلسطين إلى مربعه الأول، إذا قام بذلك". وطالب اشتية الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وكان نتانياهو كرر أمس الأحد تعهداته بفرض سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، مؤكداً رفضه إخلاء أي مستوطنة في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. ومن جهة أخرى، اتهم اشتية إسرائيل بـ "العربدة"، مشيراً إلى أنها قصفت في الأسبوع الماضي، العراق وسوريا، ولبنان وتواصل الاعتداءات المتكررة في فلسطين، مطالباً العالم بلجم إسرائيل لوقف عدوانها الهمجي. وأكد أن الجانب الفلسطيني سيواجه الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى في مدينة القدس لخلق أمر واقع جديد في المسجد، ولفت إلى أن إسرائيل لا تزال تستقطع أجزاء من أموال الضرائب الفلسطينية، و"نحن نطالب بأموالنا كاملة". ودعا اشتية العالم إلى تجديد تفويض ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتعزيز دورها المالي والمؤسساتي.

