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القوات الأمريكية تقتل 14 من طالبان في أفغانستان
الإثنين 2 سبتمبر 2019
نفذت القوات الأمريكية غارة جوية على إقليم لوغار بوسط أفغانستان، أسفرت عن مقتل 14 على الأقل من عناصر طالبان مساء أمس الأحد. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن الجيش في بيان، أن "القوات الأمريكية شنت الغارة الجوية في المنطقة المجاورة لعاصمة إقليم لوغار"، مضيفاً أنها أدت إلى مقتل 14 من طالبان وتدمير 14 دراجة نارية للجماعة المتشددة. وذكر الجيش أن القوات الأفغانية قتلت 3 من مقاتلي طالبان في منطقة شهباز في مدينة غزنة، مشيراً إلى إلى مصادرة القوات الخاصة الأفغانية 63 كيلوغراماً من المواد الكيميائية، ودراجة نارية، وقذيفة مدفعية، و3 ألغام أرضية، في عمليات بمنطقة ديه ياك في غزني.
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