شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الإعدام لمرتكبي جرائم القتل العشوائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (شانون) قال مسؤول في البيت الأبيض إن وزير العدل الأمريكي وليام بار أعد مسودة قانون سيعجل بعقوبة إعدام مرتكبي جرائم القتل العشوائي. وقال مارك شورت مدير مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي للصحفيين على متن طائرة نائب الرئيس، إن هذا الإجراء جزء من حزمة لقوانين بشأن الأسلحة النارية يعتزم البيت الأبيض اقتراحها على الكونجرس. وقال شورت إن بنس الذي يقوم بجولة في أوروبا على اتصال ببار بشأن هذه المسألة.

قال مسؤول في البيت الأبيض إن وزير العدل الأمريكي وليام بار أعد مسودة قانون سيعجل بعقوبة إعدام مرتكبي جرائم القتل العشوائي. وقال مارك شورت مدير مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي للصحفيين على متن طائرة نائب الرئيس، إن هذا الإجراء جزء من حزمة لقوانين بشأن الأسلحة النارية يعتزم البيت الأبيض اقتراحها على الكونجرس. وقال شورت إن بنس الذي يقوم بجولة في أوروبا على اتصال ببار بشأن هذه المسألة.

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