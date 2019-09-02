شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تعارض عودة روسيا إلى مجموعة السبع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (وارسو) عارض الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم (الإثنين) اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة ضمّ روسيا إلى مجموعة السبع، مشدداً على أن التعامل مع موسكو «وكأن شيئا لم يكن» غير مقبول في ظل احتلالها منطقة القرم الأوكرانية. وقال دودا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس «هل علينا التعامل مع روسيا وكأن شيئا لم يكن؟ (...) أعتقد أنه لا يمكننا ذلك في ظل الظروف الحالية». وانقسم قادة الدول السبع خلال قمتهم الأسبوع الماضي في فرنسا حول مسألة إعادة ضم روسيا إلى صفوفهم، مع دفع ترمب بهذا الاتجاه. وأقصيت روسيا عام 2014 من المجموعة التي كانت تعرف في ذلك الحين بمجموعة الثماني، بعد احتلالها شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمها في خطوة نددت بها الأسرة الدولية.

عارض الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم (الإثنين) اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة ضمّ روسيا إلى مجموعة السبع، مشدداً على أن التعامل مع موسكو «وكأن شيئا لم يكن» غير مقبول في ظل احتلالها منطقة القرم الأوكرانية. وقال دودا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس «هل علينا التعامل مع روسيا وكأن شيئا لم يكن؟ (...) أعتقد أنه لا يمكننا ذلك في ظل الظروف الحالية». وانقسم قادة الدول السبع خلال قمتهم الأسبوع الماضي في فرنسا حول مسألة إعادة ضم روسيا إلى صفوفهم، مع دفع ترمب بهذا الاتجاه. وأقصيت روسيا عام 2014 من المجموعة التي كانت تعرف في ذلك الحين بمجموعة الثماني، بعد احتلالها شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمها في خطوة نددت بها الأسرة الدولية.

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