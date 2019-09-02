مقتل طالب يعيد العنف إلى بابوا الإندونيسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا

لقي طالب جامعي حتفه وأصيب عدد آخر في أحدث أعمال عنف بمقاطعة بابوا في إندونيسيا، حيث تتزايد التوترات بين أبناء بابوا الأصليين وبين الوافدين إلى المقاطعة.

وقال نائب عمدة جايابورا عاصمة المقاطعة، روستان سارو أمس، إن الطالب، الذي تم تعريفه باسم ميشيل، توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري بعد أن فتحت الشرطة النار في محاولة لتفريق مجموعتين مشتبكتين في جايابورا .

Advertisements

وأفاد روستان بأن الاشتباكات نجمت عن هجوم برمح من جانب أحد السكان الأصليين، والذي أسفر عن إصابة وافد من جزيرة سولاويزي، مضيفا أن «الشرطة اضطرت لإطلاق النار لأن الحشود خرجت عن نطاق السيطرة». وأضاف أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا.

وأرسلت الحكومة الإندونيسية 2500 رجل شرطة إلى بابوا مطلع الأسبوع لمحاولة وقف الاضطرابات.

العنف في بابوا لماذا؟